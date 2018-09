Após o anúncio da decisão, o defesa central deve gozar uns dias de descanso antes de ingressar no novo cargo.

Luisão vai antecipar o fim de carreira, numa cerimónia que deverá ter lugar esta terça-feira, ou, quando muito, até final da semana. Ao que Record apurou, trata-se de uma decisão de comum acordo com o Benfica. À espera do brasileiro está o cargo de director para as relações internacionais.



No Benfica desde 2003/04, Luisão vai gozar um período de descanso, sendo certo que, quando voltar ao activo, integrará a estrutura, algo que há muito estava pensado por Luís Filipe Vieira e pelo futebolista mais titulado da história dos encarnados.



