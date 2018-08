Bruno de Carvalho confirmou ter enviado mensagens aos jogadores do Sporting antes do jogo com o V. Setúbal, como o Correio da Manhã adiantou , mas também após o encontro com o Moreirense, da 1.ª jornada. O presidente destituído ressalvou, no entanto, que "em momento nenhum assinou Presidente mas sim 'com um forte abraço'.""Como foi sempre meu hábito enviei mensagens aos atletas do Sporting CP. Uma após o jogo de Moreira de Cónegos, pois não consegui enviar antes, a dar os parabéns pelo excelente resultado. Essa foi personalizada pois uns mereciam uma força adicional, ou pelo regresso depois de empréstimo, ou por ser o primeiro jogo oficial, ou por serem novos e necessitarem de um apoio extra. Depois enviei uma antes do jogo do Setúbal, não personalizada, também devido ao sucedido no dia anterior na SAD e das notícias que foram logo veiculadas de um suposto mau estar, apenas recordando (com o vídeo da festa no balneário) os grandes momentos que passámos na final da Taça da Liga juntos (jogo também com o V. Setúbal) e dizendo que quem vive assim com a 'sua familia' (atletas) jamais lhes poderia querer fazer mal e mostrando que o futebol é uma festa onde a vitória trás a alegria suprema! Desejei que vencessem este primeiro jogo em casa pelo Sporting e pelos seus associados", adiantou Bruno de Carvalho no Facebook.A finalizar, explicou o motivo pelo qual enviou as mensagens aos elementos do plantel leonino: "Por respeito de 5 anos de trabalho conjunto e porque tenho saudades deles. Saudades de estar ali, de poder dar a minha quota parte de ajuda, de poder ser mais um naquele anel mágico antes de cada jogo, de poder ser a voz de todos os sportinguistas em todas as modalidades do clube, exigindo atitude e compromisso totais pois queremos ser felizes."