Candidatos decidiram ir a votos em conjunto no próximo sábado.



Madeira Rodrigues e José Maria Ricciardi chegaram a acordo e juntaram as suas candidaturas. Segundo avança o Correio da Manhã, o acordo foi alcançado durante esta madrugada.



Pedro Madeira Rodrigues vai integrar a candidatura do banqueiro que, se ganhar, se tornará o presidente do clube.



Com esta decisão, as eleições no Sporting, marcadas para o próximo sábado, dia 8, passam a ter seis candidaturas, em vez das oito iniciais, já que a candidatura de Bruno de Carvalho não foi aprovada pelo clube. O ex-dirigente leonino afirma que houve ilegalidades nesta decisão, o que o levaria a impugnar as eleições.