Cristiano Ronaldo foi nomeado pela FIFA para o prémio 'The Best', através do qual é distinguido o melhor futebolista da época 2017/2018 e que o avançado já conquistou cinco vezes. Os outros dois finalistas nomeados pela FIFA, hoje em Londres, são o médio croata Luka Modric, designado melhor jogador do Campeonato do Mundo, e o egípcio Mohamed Salah.Nota para a ausência de Lionel Messi. O craque do Barcelona estava entre os finalistas desde 2007, de forma consecutiva!Os três jogadores foram também os finalistas candidatos ao prémio Melhor Jogador do Ano na Europa, atribuído pela UEFA, que na semana passada foi entregue a Luka Modric.A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 24 de Setembro, em Londres.