Bruno de Carvalho lamentou que o Sporting não tenha contratado Fábio Coentrão, que esta sexta-feira rescindiu com o Real Madrid "Agora perdemos o Fábio Coentrão para o Rio Ave... O que dizer... É mau de mais... e parabéns ao meu amigo António Campos pela soberba contratação!", afirmou o antigo presidente dos leões no Instagram, já depois de também ter criticado a venda de Doumbia: "Voltámos ao velho discurso do 'poupámos X com a saída de um jogador'. Queremos é vendas! E de preferência por 'dinheiro' e não por trocos! A oferecer qualquer um é presidente..."