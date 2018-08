Jonas está de saída do Benfica. O melhor marcador do último campeonato ruma à Arábia Saudita, uma decisão que acontece depois de uma reunião com o presidente Luís Filipe Vieira.O avançado brasileiro, de 34 anos, tem-se debatido com um problema nas costas e não tem sido opção principal nesta pré-temporada, com Rui Vitória a optar entre Facundo Ferreyra e Nico Castillo.Recorde-se que o internacional canarinho que apontou 122 golos de águia ao peito chegou à Luz em 2014, após ser dispensado pelo Valencia.