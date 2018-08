Até 5 de Agosto, o piloto participa no Rali da Madeira, e vai partilhar todos os detalhes com a SÁBADO.

O piloto Miguel Barbosa, que está a competir no Rali Vinho da Madeira até ao dia 5 de Agosto, enviou mais uma crónica em exclusivo para a SÁBADO:



"No dia de ontem começámos com o Shakedown uma especial disputada nos mesmos moldes das do rali, mas quem tem como função fazer um derradeiro teste.

Ao final da tarde disputou-se a Super Especial realizada na Avenida do Mar com uma extensão de 2,18 quilómetros que estava repleta de publico e com a qual se deu o arranque da parte desportiva do Rali Vinho da Madeira. Terminámos o dia satisfeitos depois de termos realizado o 4º melhor tempo absoluto."



Veja as imagens partilhadas pelo piloto: