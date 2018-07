"Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu! Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes!", escreveu no Facebook, a 24 de Junho. "Eu vou impugnar, como sócio esta AG, e vou a eleições. E se estes tipos da putativa comissão disciplinar me quiserem expulsar de sócio, dia 30 encontramo-nos na AG pois tenho direitos que não vou abdicar! Chega de afinações!", garantiu na altura, referindo uma AG que não se realizou.

que todas as candidaturas possam concorrer às eleições de 8 de Setembro".



Bruno de Carvalho já avançou com uma providência cautelar para impugnar a assembleia-geral extraordinária de 23 de Junho, que resultou na destituição do Conselho Directivo por si liderado por parte dos sócios do Sporting. A informação foi confirmada pelo antigo presidente dos "leões" numa reunião de esclarecimento com jornalistas, esta segunda-feira, num hotel de Lisboa.A intenção de impugnar a AG extraordinária foi revelada pelo antigo dirigente logo no dia seguinte à reunião magna, mas BdC nunca confirmara oficialmente se tinha dado ou não entrada com uma providência cautelar.Ainda segundo o jornal i, que avançou com o referido dado, durante o mesmo encontro, Bruno de Carvalho revelou ainda que a recolha de assinaturas para a realização de uma assembleia-geral extraordinária, antes de 8 de Agosto, correu "muitíssimo bem". O objectivo, explicou antes da recolha numa publicação no Facebook, é garantir "

Numa das mais concorridas assembleias gerais de sempre do Sporting, em que votaram 14.735 sócios, Bruno de Carvalho, foi afastado do cargo de presidente do Sporting. A destituição do Conselho Directivo foi aprovada com 71,36% de votos favoráveis, contra 28,64% de votos no sentido da sua continuidade.