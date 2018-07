A SAD comunicou a venda do defesa direito à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O Sporting confirmou esta segunda-feira a venda de Piccini ao Valência por oito milhões de euros. A SAD comunicou a venda do defesa direito à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Cristiano Piccini esteve apenas uma época no Sporting, após ter chegado no Verão de 2017 vindo do Bétis de Sevilha. O jogador italiano já foi assumido pelo Valência nas redes sociais, tendo assinado um contrato válido até 2022, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Leia o comunicado do clube de Alvalade:



A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Valencia Club de Fútbol para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e 90% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Cristiano Piccini, em contrapartida dos quais a Sporting SAD receberá o montante de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros). Adicionalmente a Sociedade garantiu o direito a 10% de uma futura venda.