A claque Juventude Leonina deve cerca de um milhão de euros à SAD do Sporting, avança o Correio da Manhã esta terça-feira O jornal cita os primeiros resultados de uma auditoria que a Comissão de Gestão está a fazer para perceber as contas da SAD de a apurar se foi ou não desviado dinheiro da mesma para o clube.A Comissão de Gestão, liderada por Artur Torres Pereira, está ainda a tentar avaliar se estes valores integram uma facturação fictícia ou se são, de facto, para cobrar à maior claque do clube, que se viu envolta na invasão da Academia de Alcochete e consequente agressão aos jogadores e equipa técnica. A dívida estará relacionada com bilhetes para jogos, que a comissão tem de apurar se foram oferecidos à claque ou se têm de ser pagos.