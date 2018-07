O ex-presidente do Sporting exultou o reconhecimento do presidente da MAG para a existência de uma Assembleia Geral extraordinária.

A candidatura de Bruno de Carvalho revelou que Marta Soares aceitou receber e validar as assinaturas respeitantes ao pedido de uma AG extraordionária, cujo objetivo será debiliderar sobre a legalidade das candidaturas cujos líderes estão suspensos.



A entrega das assinaturas acontecerá sexta-feira às 10 horas, como informa a candidatura de Bruno de Carvalho.



"Os Sócios do Sporting vão finalmente ver a sua legítima pretensão ser aceite, ao fim de 2 tentativas falhadas por impedimentos ilegais, preenchimento de 3 livros de reclamações repletos e do Chefe da Esquadra da PSP, Chefe Guimarães, do [Lumiar?] ter falado telefonicamente com Jaime Marta Soares. Ficou a promessa de amanhã receber a Petição e as assinaturas conexas e de não haver problemas com prazos que pudessem ser alegados como pretexto de perda de possibilidade de candidatura dos Sócios pertencentes ao ex-Conselho Directivo."



A candidatura de Bruno de Carvalho acrescenta que "falta assim os serviços do Sporting C.P. reporem a normalidade relativamente às quotas destes Associados - o que lhes foi expressamente solicitado por e-mail e carta registada com A/R no passado dia 12/07, mas que lamentavelmente passados 14 dias não logrou qualquer resposta - o que deverá ser efectuado a qualquer momento".