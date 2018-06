Comentador da CMTV considera que reacção do presidente destituído é "a resposta de uma pessoa ferida".

Fernando Mendes, comentador da CMTV e antigo jogador do Sporting, não se mostrou surpreendido com a destituição de Bruno de Carvalho votada pelos sócios na Assembleia Geral do Sporting, realizada este sábado no Altice Arena, em Lisboa. A votação resultou numa derrota arrasadora para o ex-presidente que não lidou bem com o desfecho.



O comentador disse, em declarações ao Correio da Manhã, que não esquece o "bom trabalho" que o ex-presidente leonino fez pelo Sporting, mas considera que este "borrou a pintura toda" prolongando uma saída inevitável que se tornou prejudicial para o clube.



"Os sócios não o perdoam", afirma Fernando Mendes sobre a forma como Bruno agiu nas últimas semanas. O antigo jogador considera que se Bruno se tivesse demitido e, posteriormente, se tivesse recandidatado, ganhava com toda a certeza. No entanto, o ex-presidente insistiu em permanecer levando o clube a estar no centro da polémica diariamente durante quase dois meses e os sócios "cansaram-se".



Quanto à reacção de Bruno de Carvalho à "derrota estrondosa", Fernando é incisivo: "Parece uma birra de gaiato".



O comentador da CMTV defende que percebe a desilusão e que esta reacção, em que o ex-presidente aponta o dedo a várias pessoas, é a resposta de "uma pessoa ferida".



Sobre a alegada desistência do clube, expressa numa publicação de Facebook, Fernando afirma que "ninguém deixa de ser do Sporting" e que "afinal não era um sportinguista tão ferrenho e dedicado como se dizia".



Questionado sobre uma possível recandidatura de Bruno, este afirma que não deverá acontecer. No entanto, após o ex-presidente ter dito que não iria comparecer na Assembleia Geral deste sábado e ter acabado por estar presente, o comentador é peremptório: "Ele é que é bipolar pelos vistos. Diz uma coisa e faz outra".



Com o presidente destituído e as eleições já marcadas, Fernando considera que o próximo presidente pode até fazer algumas mudanças, como é natural, mas deve "dar continuidade à dinâmica criada por Bruno de Carvalho", porque "ele fez muitas coisas boas" pelo clube de Alvalade.



Frederico Varandas, ex-director clínico, já disse que vai formalizar a sua candidatura na terça-feira, dia 26, e o comentador afirma que este é o candidato mais "qualificado para desempenhar o cargo".



"É uma pessoa que tem um conhecimento profundo do Sporting, não é como alguns supostos candidatos", diz sobre Madeira Rodrigues que apesar de se candidatar de forma legal, "não tem capacidades" para ser um bom presidente.