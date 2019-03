Um golo de Ricardo Horta bastou para o Sporting de Braga vencer o Vitória de Guimarães no derby minhoto da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Um golo de Ricardo Horta bastou para o Sporting de Braga vencer hoje o Vitória de Guimarães por 1-0, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, num 'clássico' minhoto 'cinzento' e com poucos motivos de interesse.



O único golo da partida surgiu aos 34 minutos, por Ricardo Horta, que fez o seu sétimo tento no campeonato, na recarga a um primeiro remate de Fransérgio.



Os bracarenses voltaram aos triunfos em casa, depois do desaire de há duas jornadas diante do Belenenses (2-0), e colocaram sob pressão os três 'grandes', enquanto os vimaranenses não aproveitaram a derrota do Moreirense frente ao Marítimo (3-2) para se aproximarem ou até igualarem o 'vizinho' no quinto posto.



O 'onze' do Braga não apresentou novidades, enquanto no Vitória de Guimarães Luís Castro fez quatro alterações, com destaque para a titularidade de André André, ausente dos relvados há quase um mês e meio, devido a lesão.



Foi um jogo mais intenso nas bancadas do que propriamente no relvado, com as duas equipas a mostrarem pouca inspiração, sobretudo o Vitória, que se revelou muito pouco incisivo.



O Sporting de Braga foi quase sempre mais forte: aos 16 minutos, Wilson Eduardo ensaiou, de livre direto, e, aos 28, Dyego Sousa, após bom trabalho individual na área, rematou por cima.



Aos 34 minutos, Raul Silva teve todo o espaço para entrar pela esquerda e cruzar para Dyego Sousa, que amorteceu para o 'disparo' de Fransérgio e, na recarga à defesa de Miguel Silva, Ricardo Horta marcou o único golo da partida.



O Vitória 'acordou' da letargia em que esteve mergulhado e, logo a seguir, Osório quase surpreendeu Tiago Sá com um centro/remate, mas o guardião bracarense mostrou atenção. Na melhor fase dos vimaranenses, Welthon, num remate à meia volta, quase já na pequena área, criou perigo, aos 42 minutos.



A abrir a segunda parte, um bom cabeceamento de Dyego Sousa, após cruzamento de Wilson Eduardo, obrigou Miguel Silva a defesa atenta, aos 46 minutos, e, na resposta, Osório desviou de calcanhar após um canto, mas Tiago Sá estava bem colocado, aos 55.



Esperava-se outra reação do Vitória de Guimarães, mas o futebol da equipa de Luís Castro saiu sempre muito 'mastigado' e não conseguiu criar uma clara situação para empatar.



O Braga controlou o jogo e esteve mesmo perto de o 'matar' por duas vezes, mas Fransérgio rematou ao poste e Bruno Viana, após canto de Murilo, cabeceou para grande defesa de Miguel Silva, aos 75 e 80 minutos, respetivamente.