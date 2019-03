Um golo do "axadrezado" Neris aos 3 minutos complicou a vida dos "leões", que deram a volta ao resultado através de um auto-golo de Edu Machado e de um penalti de Bruno Fernandes aos 90+4.

Sporting Clube de Portugal venceu, este sábado, o Boavista por 2-1 no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 25ªjornada da I Liga de futebol.



Sem Bas Dost, Marcel Keizer lançou Luiz Phellype na frente de ataque leonina mas foi Neris, central do Boavista, a abrir o marcador aos 3 minutos.



A reação do Sporting aconteceria aos 17 minutos, através de um auto-golo do brasileiro Edu Machado.



Aos 90+4, Edu Machado cometeu penalty e, chamado a converter, Bruno Fernandes deu os 3 pontos ao clube de Alvalade.



Com a vitória, os "leões" mantêm distâncias para o Sporting de Braga que venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães.