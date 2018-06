As dicas de Ronaldo, a música e o bowling, os tempos livres, a saída do Benfica, o luxo no Mónaco, a mentalidade de Guardiola e a alcunha de Bubblegum. A SÁBADO entrevistou o internacional português em Março de 2018 - recorde o artigo.

Não quis falar de Jorge Jesus. Cansou-se de explicar que não ficou no Benfica porque o técnico não encontrou espaço para ele. No futuro, talvez volte, como jogador ou dirigente. Agora está em Manchester: cidade onde o encontrámos numa tarde chuvosa para uma conversa na academia do Manchester City. Com 23 anos, o português está a corresponder: na sua primeira época, soma sete golos e 10 assistências em 43 presenças numa equipa que já conquistou a Taça da Liga, lidera destacada o campeonato e é uma das favoritas na Liga dos Campeões. Para o treinador, Pep Guardiola, ele é insubstituível: "Enquanto eu aqui estiver, Bernardo Silva não irá para outro clube."



Recebeu dicas de Ronaldo quando se mudou para Manchester?

Sim, tanto do Ronaldo como do Nani. Avisaram-me sobre as diferenças do clima e da comida, mas também me disseram que ia jogar na Liga mais forte do mundo, numa cidade com um grande ambiente em torno do futebol e ideal para crescer como jogador.



Como tem sido o clima?

A falta de sol foi o factor que mais mudou a minha vida aqui. Porque quando acordamos e temos sol, mesmo no Inverno, é melhor. Em Lisboa e no Mónaco, o clima era assim. Aqui passo mais tempo em casa, a ver séries. As minhas favoritas são Game of Thrones e Peaky Blinders.



Como ocupa os tempos livres?

Tempos livres? São escassos. Temos muitos jogos e muitos treinos. Estou a maioria do tempo em estágio. Quando não estou, tento descansar. Tenho sempre aqui o meu pai, a minha mãe e amigos. Gosto de ir jantar fora com eles. Agora, por exemplo, tive cá um primo e fomos jogar bowling.



Com quem se dá quando a família não está?

A minha namorada [a francesa Alicia Verrando] vive comigo. E raramente estou sozinho: a minha mãe foi-se embora há dois dias e o meu pai está cá agora. A minha avó materna já cá veio e a minha irmã esteve cá na semana passada. Os meus amigos estão sempre aí. É bom para andar distraído e porque tenho saudades de Lisboa e de estar com as pessoas de quem gosto. Entre os colegas, passo bastante tempo com os brasileiros [Danilo, Fernandinho, Ederson e Gabriel Jesus] porque falamos a mesma língua e temos coisas em comum. Também com o Mangala, com o Mendy e com o Yaya Touré, porque falam francês e eu estive três anos em França.



A cidade é muito conhecida pela cena musical. Já teve a oportunidade de ir a um concerto?

Ainda não. Mas falaram-me muito bem dos bares mais pequenos com música ao vivo. Foi nesses bares mais escondidos que nasceram grandes bandas, como os Oasis, os Joy Division e os Stone Roses. Já fui a alguns sítios com música ao vivo, mas nenhum era dos mais conhecidos.



Qual a maior lição que aprendeu com Pep Guardiola?

O mais importante é a mentalidade que ele incute nos jogadores: nunca nos devemos cansar de ganhar. Se ganharmos 20 jogos seguidos, é para ir para o 21º, se ganharmos 100, não é para travar.



O que é que Guardiola tem que qualquer outro treinador com quem tenha trabalhado não tenha?

Todas as pessoas têm ideias diferentes. Foi um prazer trabalhar com todos os meus treinadores - o Leonardo Jardim, o Fernando Santos, o Rui Jorge e o Pep Guardiola. O Pep tem uma filosofia de jogo muito vincada: gosta que as equipas dele joguem um futebol atraente, que tenham a bola, que controlem o jogo, que tenham a posse e que tentem jogar ao máximo no meio- -campo adversário, não ficando à espera para ver o que acontece.



Como é que um jogador com o seu físico disputa bolas com adversários maiores?

Vem desde pequenino. Quando tinha 13 ou 14 anos, tinha de pensar mais rápido, saber onde a bola ia cair um segundo antes do adversário. A maneira de meter o corpo também é importante. Toda a gente sabe que a Liga inglesa é muito agressiva, mas mesmo em França as equipas eram fisicamente muito fortes. Até mais do que aqui, talvez, com todos os jogadores de origem africana extremamente atléticos. Quando lá cheguei, vindo do Benfica B, tive de aprender muito nos primeiros meses. Levei o primeiro encosto e caí. Ao segundo, voltei a cair. Mas ao terceiro já sabia como me aguentar.



Há algum dia em que ainda fique deslumbrado com os craques que vê nos treinos?

Até aos 18 anos, olhava para os jogadores do Benfica e sonhava ser um deles. Lembro-me de contar aos meus amigos que tinha treinado com o Aimar e com o Saviola. O mesmo aconteceu quando cheguei à selecção e treinei ao lado do Cristiano Ronaldo. Ou no Mónaco, quando jogava com o Moutinho e o Ricardo Carvalho e mesmo aqui, quando vi o Kevin [De Bruyne], o Agüero ou o [David] Silva. Mas depois tornou-se normal.



Tem alguma alcunha no balneário?

No Mónaco, chamavam-me Chewing Gum, porque diziam que eu tinha uma pastilha elástica na chuteira para colar a bola ao pé. Aqui adaptaram a alcunha para Bubblegum.



Onde marcou os primeiros golos?

No meu primeiro colégio, o Queen Elizabeth School, que frequentei dos 3 até aos 10 anos. São daí as minhas primeiras lembranças. E também no quintal dos meus avós, em Sesimbra, onde tinha uma balizinha no jardim. Perto de casa, em frente aos cafés, andava sempre com a bola atrás.



Quem o levou ao primeiro treino no Benfica?

O meu avô João, que era sportinguista, e a minha mãe. No sintético do Olivais e Moscavide. Desde pequenino que chateava a família para me levar ao Benfica até que, nos meus anos, o meu avô ofereceu-me uma ida às escolinhas. Mas a paixão pelo Benfica veio do meu pai - ele levou-me ao meu primeiro jogo, no antigo estádio. Aliás, a minha primeira fotografia enquanto jogador, com 7 anos, foi na velha Luz. Só no ano seguinte foi inaugurado o estádio actual.



Já tinha muita habilidade? Nasceu consigo ou foi fruto de treino?

Eu acredito que existe algo além do treino. Há tipos que nascem com jeito para tocar piano e o conseguem fazer de olhos fechados. Eu nasci com um certo jeito para jogar futebol. Claro que se não tivesse treinado não tinha chegado a lado nenhum. Mas ao trabalhar o dom, desenvolvê-lo ao máximo, consegue-se atingir uma fasquia um bocadinho acima dos que não nascem com ele.



A sua família nunca teve dificuldades financeiras. Não ter sentido a pressão de ajudar a família beneficiou a sua carreira?

Para os meus pais, felizmente, isso nunca foi tema. Até aos 16 ou 17 anos, nem sequer pensei na parte financeira da coisa. Apesar de saber que os futebolistas de topo eram bem pagos, tive a felicidade de jogar porque gostava e não com a ilusão de ser milionário aos 20 anos. Mas os meus pais faziam outro tipo de pressão: se queria jogar futebol, tinha de estudar. Deixavam-me fazer o que gostava, desde que acabasse a escola. Fiz o 12º ano e ainda entrei na faculdade, em Estudos Europeus.



Era bom aluno?

Médio. De 0 a 20, andava sempre à volta dos 13. Com o passar do tempo, foi cada vez mais difícil estudar. No 12º ano, já tinha treinos de manhã, o que me obrigou a sair da minha escola e ir para o Liceu Camões, que tinha um horário de tarde. Chega uma altura em que não dá para conciliar.



Como lidou com as privações na adolescência?

Ser futebolista tem muitos benefícios e coisas menos boas. Vivo longe da família e dos amigos. Quando tinha 15 anos, os meus colegas foram à viagem de finalistas e eu não pude ir. Ou quando saem à noite... tu não podes! Ou quando tu acabas as férias no início de Agosto e eles estão a divertir- -se até meio de Setembro. Esse tipo de coisas custavam-me um bocadinho. Ainda hoje me custam. Por outro lado, faço o que gosto, o que é um grande privilégio. Portanto, se pesarmos isto numa balança, acho que compensa. E essa foi a decisão que fiz livremente.



Rui Costa era o seu ídolo. Chegou a privar com ele?

Na sua despedida como jogador eu era apanha-bolas. Quando se tornou dirigente - estava eu a subir para os juniores e depois para a equipa B - veio falar comigo algumas vezes porque costumava incentivar os jovens. O Rui Costa é um jogador marcante na história do clube e para todos os adeptos do Benfica, como eu.



Também teve o apoio de Chalana.

Ajudou-me muito e guardo por ele uma gratidão eterna. Eu tinha 15 ou 16 anos e não jogava regularmente. Andava triste. Fui-me abaixo. Ele sempre demonstrou ser meu fã e, naquela fase, vinha dizer-me que um dia eu ia ser um grande jogador. Ofereceu-me umas chuteiras, umas Copa Mundial, que guardo religiosamente.



Quantos jogos pensava fazer quando subiu à equipa principal do Benfica?

No início daquela primeira época, nem sonhava jogar pela equipa principal. Vinha dos juniores e muitos dos meus colegas estavam na equipa B há muito mais tempo. Depois, fiz o Europeu de sub-19, que correu muito bem, a época no Benfica B também estava a ser boa, e surgiu a hipótese de fazer um jogo ou outro pela equipa principal.

Acabei por participar em três, o que foi óptimo.



Na pré-época seguinte, Jesus excluiu-o dos planos e acabou por ir para o Mónaco. Foi uma decisão exclusiva do treinador ou a direcção do SLB também não fez nada para o segurar?

Não faço ideia. Sei que havia dirigentes que gostavam de mim e que preferiam que eu tivesse ficado, mas não sei até que ponto... nem sequer faço ideia quem era a pessoa que decidia as contratações, se era exclusivamente o treinador. Sei uma coisa: o treinador não contava comigo e isso bastou-me para eu seguir o meu caminho. Quando percebi que não ia ter sequer oportunidade de tentar ganhar um lugar, liguei ao meu agente [Jorge Mendes] para me arranjar alternativas. Ele fez um óptimo trabalho e encontrou-me um clube fantástico.



Mesmo assim, conseguiu ser campeão. Como viveu esse título pelo seu clube do coração?

Foi especial. Mesmo não fazendo parte do plantel (eu era o miúdo da equipa B), participei em três jogos - um no campeonato, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga - o que me permitiu ter esses três títulos no palmarés. Foi um orgulho, apesar de não ter tido uma grande contribuição.



Como foi a estreia no Mónaco?

Cheguei lá com pouca experiência. No meu primeiro jogo a titular, ganhámos em casa e estava toda a gente a festejar no balneário. De repente, entrou o Berbatov aos gritos comigo, a reclamar por não lhe ter passado a bola numa das últimas jogadas do encontro. Parece que ele estava sozinho na área, eu podia ter cruzado mas optei por travar a bola para ganhar tempo. Fiquei um bocado assustado porque ele tinha passado por grandes clubes e construído nome como avançado. Estes episódios fazem-nos crescer e acabam por se tornar banais na nossa carreira.



Qual foi a coisa mais luxuosa que viu no Mónaco?

Passei a ver Ferraris, Rolls-Royce e Lamborghinis a cada 30 segundos. Os casinos e os restaurantes tinham um aspecto diferente do que tinha visto noutras cidades europeias. Também a maneira como as pessoas pensam por estarem habituadas àquilo. Não há sem-abrigo. No Grande Prémio de F1 os iates estão todos em fila, barcos gigantes, com vários andares e não sei quantos metros de comprimento. Muito luxo!



A lesão antes do Euro 2016 foi o pior momento da carreira?

Talvez tenha sido o mais pesado. Tinha feito a qualificação toda, estaria teoricamente no lote dos eleitos para a fase final e quando me lesionei no último treino foi uma grande tristeza. Mas não fiquei triste quando ganhámos. Aí sobrepôs-se o orgulho de ser português e de pertencer àquele grupo. Do ponto de vista pessoal, acabou por ser positivo, porque eu vinha de uma etapa sem descanso. Tinha feito o Europeu sub-21 e se tivesse ido ao Euro 2016 tinha arrancado a época com muita fadiga.



Quais são as chances de Portugal no Mundial da Rússia?

Podemos ganhar o Mundial. A mentalidade tem de ser essa porque ao acreditar que é possível aumentamos as probabilidades de o conseguirmos. A concorrência é forte, claro. Mas temos jogadores nos melhores clubes do mundo, e isso é um factor decisivo para a maturidade da equipa.



Artigo publicado na edição n.º 723, de 8 de Março de 2018.