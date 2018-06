A Argentina foi eliminada pela França nos oitavos-de-final do Mundial e a Internet não foi branda, reagindo com várias piadas.

A Argentina foi este sábado eliminada do Campeonato do Mundo nos oitavos-de-final pela França e a resposta nas redes sociais não tardou. Foram vários os tradicionais memes lançados à albiceleste e com o maior alvo a ser o seu capitão, Lionel Messi.





ARGENTINA ELIMINADA DA COPA DO MUNDO pic.twitter.com/tyrEXbwgRM — cleytu (@cleytu) 30 de junho de 2018

Há quatro anos o CR7 perguntou pro Mbappé: Quantos gols você vai fazer na seleção do Messi? pic.twitter.com/QNWfiT5RCt — Andre Pereira (@AndreASPereira) 30 de junho de 2018

França x Argentina

Cadê o messi ?? pic.twitter.com/lthcUGwd8b — Raquel (@Raquellima1804) 30 de junho de 2018

Ouvi dizer que Messi é melhor que Pelé... pic.twitter.com/4kYQGHnNHW — Galvão Bueno Amigo (@elias_bd13) 30 de junho de 2018

No jogo que terminou com uma derrota por 4-3, a grande estrela foi Kylian Mbappé com dois golos. O francês é, curiosamente, o número 10 dos bleus e um confesso admirador de.. Cristiano Ronaldo. Através de uma foto antiga com os dois jogadores, um utilizador do Twitter, perguntando a Mbappé quantos golos irá marcar a Messi, ao qual este, na foto, tem dois dedos estendidos.Por outro lado, a exibição de Lionel Messi ficou aquém e o argentino pouco fez durante o jogo. O lance de maior perigo que criou foi o que resultou no segundo golo da Argentina, depois desviado por Gabriel Mercado para as redes defendidas por Lloris, e as redes sociais não tardaram a comentar a sua (pouca) participação.Do Brasil, surgiram memes ironizando a auto-proclamação de Messi como G.O.A.T. ('greatest of all time' em inglês - melhor de todos os tempos em português) com uma imagem de Pelé com os seus três troféus Jules Rimet, relativos aos seus três triunfos em Campeonatos do Mundo.Surgiram até comentários sugerindo para que a Argentina trocasse o símbolo da sua bandeira - um sol com uma cara.