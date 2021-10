Benitez vs. Rui Costa. O campeão de râguebi contra o herdeiro

"Eu represento o presente do Benfica, o Rui representa o futuro." Quando disse isto, a 16 de outubro de 2020, na apresentação da lista às eleições do clube (Rui Costa surgia como vice-presidente), Luís Filipe Vieira estaria longe de imaginar que essa profecia poderia concretizar-se dali a um ano. Afinal, o ex-futebolista é o principal favorito a vencer as eleições, no sábado, 9, e assim suceder a si próprio (e a Vieira) na presidência das águias.



Rui Costa tem vários pontos a seu favor. Primeiro: é o presidente em exercício, depois de ter assumido o cargo de forma interina a 9 de julho, quando Vieira foi detido por suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais – crimes relacionados com a compra de ações do Benfica, entre outras operações financeiras, num montante superior a 100 milhões de euros.



Depois, Rui Costa, que está na SAD do Benfica desde 2008, já foi decisivo para que vários craques se mudassem para o clube. Aconteceu com Aimar, Saviola, Reyes ou, mais recentemente, com Darwin, João Mário ou Yaremchuk (ligou a Schevchenko, atual selecionador da Ucrânia e seu antigo colega no Milan, para que o ajudasse a convencer o avançado).