Benfica vence Vizela e vai enfrentar Sporting nas 'meias' da Taça de Portugal

Tony Dias

Em Vizela, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador com golos do avançado brasileiro Arthur Cabral, aos 34 minutos, e do médio João Mário, aos 65, enquanto a equipa da casa reduziu pelo sérvio Sava Petrov, aos 68.O Benfica, recordista com 26 troféus conquistados, vai defrontar nas meias-finais o Sporting, que ultrapassou a União de Leiria, enquanto o Vitória de Guimarães, que venceu o Gil Vicente, vai enfrentar o vencedor do jogo entre Santa Clara e FC Porto, que foi interrompido e vai ser retomado no final do mês.