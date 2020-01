Benfica vence Sporting por 2-0 em Alvalade e aumenta liderança no campeonato

O Benfica venceu esta sexta-feira o Sporting por 2-0 em jogo da 17ª jornada da Liga NOS e está agora com sete pontos de vantagem na liderança do campeonato, aproveitando o deslize do FC Porto frente ao Sporting de Braga.Com a ausência de Vietto e Coates, Silas optou por colocar em campo Rafael Camacho e Tiago Ilori. Do outro lado, Gabriel e Weigl fizeram a dupla de meio campo, deixando Taarabt no banco.Num jogo com poucas oportunidades, foi o Sporting a ter a primeira oportunidade. Rafael Camacho rematou ao poste direito de Odysseas. Aos 34 minutos, Luiz Phellype ainda colocou a bola dentro da baliza, mas estava em posição de fora-de-jogo.A segunda parte foi dominada pelo Sporting, ainda que sem lances de maior perigo, até ao minuto 74. Bruno Lage decidiu realizar a sua primeira substituição e colocou em campo Rafa Silva.A resposta chegou seis minutos depois. Num lance de insistência, Vinícius irrompeu pela área do Sporting e deixou para Rafa, que fez o único da partida aos 80 minutos. A confirmação chegou aos 90+9, mais uma vez por Rafa Silva.Com a vitória, o Benfica tem agora sete pontos de vantagem sobre o segundo, FC Porto, e 18 pontos para o terceiro, Famalicão. Já o Sporting fica mais longe do pódio e fica à espera do que farão os famalicenses frente ao Marítimo este domingo.