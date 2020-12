Benfica vence Paços de Ferreira com golo nos últimos minutos

O Benfica venceu este domingo com o Paços de ferreira, no Estádio da Luz. Os encarnados até estiveram a perder, mas na segunda parte conseguiram dar a volta ao marcador.O Paços de Ferreira adiantou-se no marcador aos 24 minutos por Oleg Reabciuk. O Benfica empatou por Rafa Silva aos 58 minutos. E quando já estavam jogados quatro minutos do tempo de compensação, Waldschmidt marcou o 2-1.A equipa orientada por Jorge Jesus conseguiu com esta vitória aproximar-se do primeiro lugar, ocupado pelo Sporting, que empatou no sábado com o Famalicão (2-2). As duas equipas de Lisboa estão agora separadas por dois pontos.Já o Paços de Ferreira interrompeu uma série de cinco jogos sem perder, é sexto, com 14.