Com este triunfo, o Benfica, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato, está em terceiro lugar no campeonato, com 18 pontos, os mesmos do Sporting de Braga e a quatro do líder Sporting, enquanto o Marítimo, que somou o quinto jogo sem vencer na prova (quatro derrotas e um empate), está em 15.º, com sete pontos.

O Benfica regressa às vitórias na Primeira Liga depois de duas derrotas contra o Boavista e o Sp. Braga. Venceu o Marítimo por 2-1 e iguala o Braga no segundo lugar do campeonato.Na Madeira, os encarnados começaram o jogo a perder. Aos 14 minutos de jogo, Rodrigo Pinho intercetou um passe de Otamendi para Vlachodimos e ficou na cara do guarda-redes do Benfica. Com um toque de classe e deixou os madeirenses na frente do marcador.O Benfica empatou o jogo aos 32 minutos. Pizzi foi o autor do remate dentro da área, depois de passe de Grimaldo.Aos 53 minutos, o Benfica adiantou-se no marcador. Everton foi o autor do golo que deu a vantagem à equipa de Jorge Jesus.