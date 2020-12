Treinador do Palmeiras Abel Ferreira testa positivo à Covid-19

Abel Ferreira está infetado com o novo coronavírus. O treinador português do Palmeiras testou positivo - há um surto que já atingiu vários jogadores e o presidente, entre outros elementos do clube - e está em isolamento, cumprindo o protocolo.O treinador - alvo de interesse por parte do Al Rayyan, do Qatar - está num hotel da capital paulista, em isolamento, acompanhado por médicos do Palmeiras, refere a imprensa brasileira.