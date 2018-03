Benfica e FC Porto já conquistaram os três pontos da 27.ª jornada. O Sporting entra em campo este domingo para receber o Rio Ave e tentar não se afastar dos dois primeiros classificados. Veja todas as deslocações dos "três grandes" até ao final do campeonato.

Benfica e FC Porto entraram em campo este sábado e venceram. As "águias" bateram o Feirense (0-2), enquanto que o FC Porto fez o mesmo resultado em casa frente ao Boavista. O Sporting, que se mantém em terceiro lugar na luta pelo título, só entra em campo este domingo para receber o Rio Ave em Alvalade.



No entanto, antes da paragem do campeonato para os dois jogos particulares da Selecção Nacional - que vai defrontar o Egipto e a Holanda - fazem-se as contas até ao final da época.



O Sporting é a equipa com mais jogos dos "três grandes", sendo que está a lutar pela conquista da Liga Europa e Taça de Portugal. Mas afinal quem falta defrontar?



FC Porto

31/3: Belenenses (fora)

07/4: Desportivo das Aves (casa)

15/4: Benfica (fora)

22/4: Vitória de Setúbal (casa)

29/4: Marítimo (fora)

06/5: Feirense (casa)

13/5: Vitória de Guimarães (fora)



Benfica:

31/3: Vitória de Guimarães (casa)

07/4: Vitória de Setúbal (fora)

15/4: FC Porto (casa)

22/4: Estoril (fora)

29/4: Tondela (casa)

06/5: Sporting (fora)

13/5: Moreirense (casa)





Sporting:

18/3: Rio Ave (casa),

31/3: Braga (fora)

07/4: Paços de Ferreira (casa)

15/4: Belenenses (fora)

22/4: Boavista (casa)

29/4: Portimonense (fora)

06/5: Benfica (casa)

13/5: Marítimo (fora)