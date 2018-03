Golo de Felipe logo aos dois minutos de jogo e outro de Herrera aos 62 ditaram a vitória dos "azuis e brancos". FC Porto continua assim em primeiro lugar, com mais dois pontos que o Benfica.

O FC Porto venceu este sábado o Boavista por 2-0. Os "dragões" ficaram em vantagem logo aos dois minutos de jogo após um cruzamento de Sérgio Oliveira, que viu o defesa central Felipe aparecer entre os centrais e cabecear para o fundo das redes.



Aos 62 minutos foi a vez do capitão do FC Porto, Herrera, marcar e aumentar a vantagem. Este foi o quarto golo do internacional mexicano esta época, sendo que é apenas o segundo para o campeonato.



Sérgio Oliveira foi protagonista de um momento insólito na partida. Apontada grande penalidade a favor do FC Porto, o médio português escorregou ao bater a grande penalidade e acabou por dar dois toques na bola. Após consulta do VAR o golo foi anulado (vídeo em baixo).



Com este resultado, os "azuis e brancos" continuam na liderança do campeonato, com mais dois pontos que o Benfica. O Sporting está ainda a sete pontos pois tem menos um jogo que os seus rivais. Os leões recebem o Rio Ave em Alvalade este domingo.



Veja aqui todos os golos do encontro:



Golo Felipe:

Golo Herrera:

Penálti de Ségio Oliveira anulado pelo VAR: