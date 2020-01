Benfica vence Belenenses SAD por 3 a 2

O Benfica venceu hoje o Belenenses SAD por 3-2, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, naquela que foi a 16.ª vitória consecutiva no campeonato, que lidera com 10 pontos de avanço sobre o FC Porto.O primeiro golo da partida, que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, foi apontado por Carlos Vinicíus, aos 31 minutos, com Taarabt a ampliar a vantagem aos 38. Na segunda parte o Belenenses reduziu, com um autogolo de Ferro, aos 70, mas Chiquinho voltou a ampliar a vantagem, aos 78, antes de Licá, de grande penalidade, fixar o resultado final (87).Com o triunfo de hoje, os ‘encarnados’ passam a somar 54 pontos, mais 10 que o FC Porto, que tem menos um jogo, enquanto o Belenenses SAD, que voltou às derrotas, é 15.º, com 18 pontos.