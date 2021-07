Benfica vai a eleições até ao final deste ano

O Benfica anunciou esta terça-feira que deverá convocar eleições à presidência do clube "até ao final do ano".







Rui Costa - Benfica

Em comunicado, o clube referiu a importância de "defender os interesses da instituição acima de quaisquer outros", defendendo a preparação da época desportiva de futebol e de outras modalidades como prioridade, assim como "garantir a normalidade na gestão" e equilibrar o clube até ao fecho do mercado de contratações e vendas e à conclusão do empréstimo obrigacionista em curso.

"Foi sublinhado que a Direção do Sport Lisboa e Benfica está seriamente empenhada em garantir que esses objetivos sejam alcançados, pelo que terá uma atuação intransigente em relação às matérias abordadas. Nessa perspetiva irá trabalhar, com dedicação, firmeza e sentido das responsabilidades para garantir a estabilidade e tranquilidade necessárias a fim de que as prioridades definidas sejam resolvidas com sucesso no tempo estritamente indispensável", refere o Benfica em comunicado do presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade, que sublinha a unanimidade de toda a direção na decisão.



No fim destes objetivos, garantiram em unanimidade o presidente do Benfica, Rui Costa, e todos os vice-presidentes do clube, a direção irá "promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios" com vista a um ato eleitoral que "deverá ocorrer até ao final do corrente ano".