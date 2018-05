O Benfica já reagiu às suspeitas de corrupção do Sporting no andebol durante a época de 2016/17, que considera serem "de enorme gravidade".

"O Benfica considera de enorme gravidade, caso se confirmem, os factos hoje publicados pelo Correio da Manhã. Acompanhamos a sua evolução e designadamente as investigações que seguramente as entidades competentes irão promover. Para a percepção da dimensão deste caso importa saber se estas alegadas práticas se estendem a outras modalidades", indicou fonte oficial do clube da Luz ao jornal Record.

O Ministério Público está a investigar as suspeitas que recaem sobre o título de campeão de andebol do Sporting, em 2016/2017. Segundo o Correio da Manhã, um intermediário pagava 2 mil euros a árbitros para beneficiar o Sporting, a mando de André Geraldes, o director de futebol do clube.