A Academia do Sporting está a ser invadida por adeptos de cara tapada. São cerca de cinco dezenas que estão a tentar impedir os jornalistas de filmar, indica o jornal Record O treinador Jorge Jesus e os jogadores estão a treinar nas instalações do clube leonino em Alcochete, tendo em vista a preparação da final da Taça de Portugal com o Aves. Segundo a mesma fonte, Jesus chegou cerca das 13 horas.