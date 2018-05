Em atualização

A Federação Portuguesa de Andebol comentou, esta terça-feira, a notícia do Correio da Manhã que dá conta de um esquema de corrupção do Sporting. Em comunicado , o organismo diz que vai fazer participação ao Conselho de Disciplina da Federação e mostra-se disponível para colaborar "com as entidades competentes, no sentido de apuramento de eventuais responsabilidades desportivas, civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade".