Team manager do Sporting reage ao ter visto o seu nome envolvido no alegado caso de corrupção no andebol.

André Geraldes afirmou estar "de consciência completamente tranquila" após ter visto o seu nome envolvido no alegado caso de corrupção no andebol para favorecer os leões.



Após os leões terem divulgado um comunicado onde se mostraram completamente disponíveis para coloborar com a justiça no que fosse preciso, o team manager do Sporting reiterou, no seu Facebook, esta posição.



"Hoje fui surpreendido por notícias caluniosas que envolvem o meu nome. Estou de consciência absolutamente tranquila, confio plenamente na minha equipa e estou focado na tarefa de preparar o futebol profissional do Sporting Clube de Portugal para a final da Taça de Portugal e para a próxima época", começou por escrever.



"Nada nem ninguém me vai desviar do rumo traçado. Nada tenho a esconder e estou inteiramente disponível para colaborar no apuramento de toda a verdade de um caso, em relação ao qual sou completamente alheio", rematou André Geraldes.