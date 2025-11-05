Nuno Mendes sofre entorse no joelho esquerdo e desfalca seleção nas próximas semanas

Jogador do PSG permanecerá em tratamento ao longo das próximas semanas.

O PSG divulgou esta quarta-feira a mais recente atualização relativa à lista de lesionados, na qual se inclui Nuno Mendes. Segundo o emblema parisiense, o internacional português sofreu uma entorse no joelho esquerdo e permanecerá em tratamento ao longo das próximas semanas, desfalcando a equipa treinada por Luis Enrique e, ao que tudo indica, a Seleção Nacional nos compromissos frente a Irlanda (dia 13) e Arménia (dia 16).



Nuno Mendes vai desfalcar PSG e Seleção Nacional nas próximas semanas

Nuno Mendes, recorde-se, foi titular e totalista na derrota de ontem do PSG na receção ao Bayern Munique (1-2), da 4.ª jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Além de Nuno Mendes, também Hakimi, Dembélé e Doué estão a recuperar de lesão.