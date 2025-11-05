Sábado – Pense por si

Desporto

Nuno Mendes sofre entorse no joelho esquerdo e desfalca seleção nas próximas semanas

Record 17:15
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Jogador do PSG permanecerá em tratamento ao longo das próximas semanas.

O PSG divulgou esta quarta-feira a mais recente atualização relativa à lista de lesionados, na qual se inclui Nuno Mendes. Segundo o emblema parisiense, o internacional português sofreu uma entorse no joelho esquerdo e permanecerá em tratamento ao longo das próximas semanas, desfalcando a equipa treinada por Luis Enrique e, ao que tudo indica, a Seleção Nacional nos compromissos frente a Irlanda (dia 13) e Arménia (dia 16).

Nuno Mendes vai desfalcar PSG e Seleção Nacional nas próximas semanas
Nuno Mendes vai desfalcar PSG e Seleção Nacional nas próximas semanas

Nuno Mendes, recorde-se, foi titular e totalista na derrota de ontem do PSG na receção ao Bayern Munique , da 4.ª jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Além de Nuno Mendes, também Hakimi, Dembélé e Doué estão a recuperar de lesão.

Tópicos Futebol Nuno Mendes Paris Saint-Germain Fußball-Club Bayern München República da Irlanda
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Nuno Mendes sofre entorse no joelho esquerdo e desfalca seleção nas próximas semanas