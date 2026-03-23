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23 de março de 2026 às 08:03

Rui Borges reage à declaração de Mourinho: "Quero que os portugueses ganhem"

Rui Borges reagiu este domingo, na conferência de imprensa de rescaldo do Alverca-Sporting (1-4), à declaração de ontem de José Mourinho. O treinador do Benfica, recorde-se, disse que não gostava que os leões fossem campeões europeus.

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