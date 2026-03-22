Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de março de 2026 às 08:23

Mourinho: "Já sei que vão rebentar comigo... mas não gostava que o Sporting fosse campeão europeu"

Na conferência de análise ao Benfica-V. Guimarães (3-0), José Mourinho admitiu ter ficado "contente por Rui Borges" na sequência da goleada do Sporting ao Bodo/Glimt, mas disse que preferia não ver os leões a conquistar a Liga dos Campeões, lembrando que foi o último a fazê-lo ao serviço de uma equipa portuguesa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente