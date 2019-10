O Benfica perdeu esta quarta-feira frente ao Zenit de São Petersburgo por 3-1 em jogo da 2ªjornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Com Jardel e Gabriel no onze em relação ao jogo do fim-de-semana frente ao Vitória de Setúbal, o Benfica buscava na Rússia os seus primeiros pontos na prova milionária depois de uma derrota no Estádio da Luz frente ao RB Leipzig por 2-1 na primeira jornada. O Zenit procurava também a primeira vitória, depois de um empate em França frente ao Lyon por 1-1.Entraram melhor os russos no encontro, com um golo de Dzyuba, aos 22 minutos, a dividir as equipas ao intervalo. A vantagem do Zenit seria dilatada aos 70 minutos através de um auto-golo de Ruben Dias e a contagem seria aumentada oito minutos depois, através de uma reposição rápida da bola em campo que terminou com um golo do iraniano Sardar Azmoun.O golo de honra do Benfica chegaria aos 85 minutos através de Raúl De Tomás - o primeiro do espanhol com a camisola das "águias".Com a derrota, o clube da Luz fica no último lugar do grupo G com zero pontos. Já o Zenit fica com quatro pontos e é líder do grupo, a meias com o Lyon - que venceu na Alemanha o Leipzig por 2-0.