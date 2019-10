O Canelas 2010 esteve na origem de um dos momentos mais curiosos do sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Quando saiu o nome da equipa onde atuam alguns elementos dos Super Dragões, como Fernando Madureira, líder da claque, gerou-se um 'burburinho' na sala pelo facto de naquele momento ter ficado selado um autêntico dérbi de Vila Nova de Gaia, contra o Valadares Gaia.Mas não só. É que será a segunda vez que os dois clubes vão defrontar-se... nesta edição da prova. Confuso? Na 1.ª ronda, o Canelas recebeu e bateu o Valadares. Contudo, este acabou por ser repescado para a segunda ronda, do qual saiu vitorioso.No sorteio de hoje, em primeiro lugar saiu o nome do Valadares, calhando em seguida o Canelas 2010, o que deu origem a risos dos responsáveis das duas equipas na sala, conscientes de que vão continuar os duelos entre ambas as formações do Campeonato de Portugal.Situação parecida ocorreu no V. Sernache-Sertanense. O conjunto de Cernache do Bonjardim saiu primeiro, seguindo-se o emblema que também é da Sertã, o que não deixou indiferentes os respetivos dirigentes.