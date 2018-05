Os clubes portugueses chumbaram, esta quarta-feira, o regresso imediato do Gil Vicente à I Liga. Com esta decisão dos líderes reunidos na Cimeira de Presidentes da I Liga, avançada pelo Record, fica decidido que o regresso da equipa de Barcelos só acontecerá na temporada 2019/20 – decisão que não tem que passar pela Assembleia-Geral da próxima semana.

O Gil Vicente desceu da II Liga para o Campeonato de Portugal e, como tal, vai disputar uma temporada no terceiro escalão do futebol português antes de regressar ao campeonato principal.

O "caso Mateus" remonta a Agosto de 2006, quando o Gil Vicente, depois de ter assegurado a permanência, foi despromovido administrativamente à Liga de Honra, actual II Liga, devido à utilização do internacional angolano Mateus, quando o futebolista estava impedido por ter actuado com estatuto de amador, na época imediatamente anterior, ao serviço do Lixa.

Na altura, a Comissão Disciplinar da LPFP sancionou o clube minhoto com a descida de divisão, após uma queixa do Belenenses, que o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ratificou, impedindo ainda os gilistas de participarem na Taça de Portugal, assim como nos campeonatos de juniores e iniciados.

Na sequência da despromoção administrativa, o Gil Vicente recorreu das decisões para os tribunais administrativos, alegando a nulidade das sanções aplicadas, algo que foi confirmado pela sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, proferida em 25 de Maio de 2016.

No entanto, em Julho de 2016, a SAD do Belenenses formalizou recurso desta decisão judicial, que, na altura, tinha levado LPFP e FPF a considerarem inevitável a subida dos minhotos à I Liga.

O Gil Vicente disputou este ano a II Liga, pela terceira época consecutiva, depois de ter sido despromovido do principal escalão em 2014/15, ao qual tinha voltado em 2011/12, após a descida na "secretaria".



Com Lusa