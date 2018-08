Entregue petição para deliberar suspensão de Bruno de Carvalho em AG

Já foi entregue a petição que requer a marcação de uma assembleia geral para discutir a suspensão de Bruno de Carvalho e os restantes membros do anterior Conselho Diretivo do Sporting. Esta sexta-feira, os sócios Nuno Sousa e Afonso Pinto Coelho estiveram no Estádio de Alvalade e apresentaram a documentação necessária (com os mais de 1700 votos previstos estatutariamente) a Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia-geral.