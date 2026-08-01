Benfica confirma que jogo da 1.ª jornada frente ao Académico Viseu será disputado à porta fechada

Duelo está agendado para domingo, dia 9 de agosto, a partir das 20h30

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O Benfica confirmou este sábado que o jogo da 1.ª jornada da Liga Betclic frente ao Académico Viseu, marcado para domingo, dia 9 de agosto, a partir das 20h30, será disputado no Estádio da Luz à porta fechada "na sequência de uma decisão da APCVD".



Estádio da Luz preparado para jogo Paulo Calado

Através de um comunicado partilhado no site oficial do clube, as águias "lamentam profundamente que milhares de sócios e adeptos sejam privados de apoiar a equipa" e reiteram o "desacordo com uma medida que penaliza indiscriminadamente todo o universo benfiquista".

Esta condenação tornou-se definitiva depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso, mantendo a sanção de um jogo à porta fechada e uma multa de 150 mil euros aplicada na sequência de vários processos relacionados com o comportamento dos adeptos.

O Benfica informou ainda que os detentores de Red Pass serão, no futuro, ressarcidos no valor equivalente ao bilhete do jogo.