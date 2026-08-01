Oficial: António Silva deixa Benfica e é reforço do Bournemouth

Acordo foi oficializado este sábado. Internacional português rende 25 milhões de euros aos cofres das águias, valor que pode ascender aos 30 M€.
Agora é oficial: António Silva é reforço do Bournemouth, de Inglaterra. O internacional português, de 22 anos, deixa assim o Benfica, onde fez boa parte da sua formação.
Oficial: António Silva deixa Benfica e é reforço do BournemouthLuís Branca
De acordo com o comunicado enviado pelos encarnados à CMVM, o defesa-central deixa 25 milhões de euros nos cofres da Luz, com o montante total da transferência a poder ascender aos 30 milhões de euros, mediante objetivos, tal como Record adiantou em tempo oportuno.
António Silva assina, assim, pelo emblema da Premier League quando estava a entrar no último ano de contrato com as águias. Com a camisola encarnada, realizou um total de 183 jogos, apontando 10 golos e erguendo 4 troféus - 1 campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças.
Leia o comunicado na íntegra:
"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Bournemouth para a alienação da totalidade dos direitos do jogador António Silva, por um montante de 25 M€ (25 milhões de euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de 30 M€ (30 milhões de euros).
Mais se informa que a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação, que poderão ascender a 9,5% do valor da transferência."