Acordo foi oficializado este sábado. Internacional português rende 25 milhões de euros aos cofres das águias, valor que pode ascender aos 30 M€.

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Agora é oficial: António Silva é reforço do Bournemouth, de Inglaterra. O internacional português, de 22 anos, deixa assim o Benfica, onde fez boa parte da sua formação.



Oficial: António Silva deixa Benfica e é reforço do Bournemouth Luís Branca

De acordo com o comunicado enviado pelos encarnados à CMVM, o defesa-central deixa 25 milhões de euros nos cofres da Luz, com o montante total da transferência a poder ascender aos 30 milhões de euros, mediante objetivos, tal como Record adiantou em tempo oportuno .

António Silva assina, assim, pelo emblema da Premier League quando estava a entrar no último ano de contrato com as águias. Com a camisola encarnada, realizou um total de 183 jogos, apontando 10 golos e erguendo 4 troféus - 1 campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Bournemouth para a alienação da totalidade dos direitos do jogador António Silva, por um montante de 25 M€ (25 milhões de euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de 30 M€ (30 milhões de euros).

Mais se informa que a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação, que poderão ascender a 9,5% do valor da transferência."