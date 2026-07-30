Benfica mostra as cartas do baralho e faz 'poker' com Pavlidis

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O Benfica contrariou esta quinta-feira a exibição pálida da primeira mão com uma goleada assertiva na receção aos suíços do St. Gallen, por 5-0, da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, embalado pelo 'poker' de Pavlidis.



Benfica venceu por 5-0 RODRIGO ANTUNES/LUSA

No Estádio da Luz, em Lisboa, o ponta de lança grego contribuiu com quatro golos para 'virar' o desaire em terrenos suíços, por 2-1, marcando aos 11, 55, 66 e 74, o último de grande penalidade, com o central francês Lenglet ainda a faturar, aos 82.

Desta forma, o clube da Luz marca encontro na terceira pré-eliminatória com os escoceses do Hearts -- que foram relegados da Liga dos Campeões após a derrota na eliminatória com os austríacos do Sturm Graz -, com jogos em 06 e 13 de agosto.

Apesar de ter mais opções agora, Marco Silva mudou apenas o meio-campo, com Barrenechea e Barreiro nos lugares de Manu Silva e Miguel Figueiredo, enquanto o St. Gallen surgiu na Luz com Watkowiak na baliza, devido à lesão do titular Ati-Zigi.

As 'águias' sustiveram algum atrevimento inicial dos suíços e foram rápidas a meter a eliminatória empatada, com Pavlidis a finalizar apenas com Watkowiak à frente, após passe de Rafa, desmarcado graças a um lançamento de linha lateral de Bah.

Em vantagem no jogo, mas ainda não na eliminatória, a partir dos 11 minutos, os lisboetas ainda receberam alguns pequenos sustos, todos de Aliou Baldé, sempre um perigo à solta junto da área e perto do golo aos 13, 17 e 40, quaando atirou ao poste.

O lesionado Tom Gaal foi rendido por Joel Ruiz, aos 33, numa altura em que o duelo era longe das balizas, mas o Benfica ainda chegou ao intervalo com muitos lances de perigo falhados, seja por grandes defesas, cortes 'valiosos' ou falta de pontaria.

Um bom corte negou o golo a Pavlidis, aos 36, uma enorme defesa de Watkowiak impediu o golo de cabeça de António Silva, aos 37, ao passo que Barreiro, aos 43, e Rafa, aos 45+2, falharam a baliza por poucos centímetros, mantendo incertezas.

No entanto, a segunda parte foi completamente diferente, com um duelo não tão atabalhoado e um Benfica determinado em resolver rapidamente a eliminatória a seu favor, o que aconteceu logo a partir dos 55 minutos, novamente por Pavlidis.

Barreiro já tinha ficado perto, mas no minuto seguinte uma bela combinação entre Kaminski e Pavlidis deixou o grego na cara do golo, com sucesso, tornando a tarefa do Benfica finalmente mais facilitada, sobretudo com a expulsão de Stanic, aos 57.

O defesa croata, já amarelado, travou um contra-ataque em falta e o Benfica ficou com tudo à sua mercê, sentenciando a passagem aos 65, com Bah a aproveitar os ressaltos para assistir Pavlidis rumo ao 'hat-trick', validado através do videoárbitro.

Marco Silva aproveitou para dar minutos a Durán e aos internacionais -- à exceção de Aursnes, ausente devido a sobrecarga muscular, e Tomás Araújo -, com Ríos a ser abalroado dentro de área, originando o 'poker' de Pavlidis, aos 74, de penálti.

Com 4-0 e a passagem sentenciada, houve ainda tempo para a estreia de Lenglet a marcar com a camisola 'encarnada', aos 82, com uma finalização peculiar em resposta ao cruzamento atrasado de Lukebakio, que entrou muito bem na partida.