Sábado – Pense por si

Última Hora

Benfica mostra as cartas do baralho e faz 'poker' com Pavlidis

Lusa 22:50
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Águias vencem por cinco bolas a zero.

O Benfica contrariou esta quinta-feira a exibição pálida da primeira mão com uma goleada assertiva na receção aos suíços do St. Gallen, por 5-0, da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, embalado pelo 'poker' de Pavlidis.

Benfica venceu por 5-0
Benfica venceu por 5-0 RODRIGO ANTUNES/LUSA

No Estádio da Luz, em Lisboa, o ponta de lança grego contribuiu com quatro golos para 'virar' o desaire em terrenos suíços, por 2-1, marcando aos 11, 55, 66 e 74, o último de grande penalidade, com o central francês Lenglet ainda a faturar, aos 82.

Desta forma, o clube da Luz marca encontro na terceira pré-eliminatória com os escoceses do Hearts -- que foram relegados da Liga dos Campeões após a derrota na eliminatória com os austríacos do Sturm Graz -, com jogos em 06 e 13 de agosto.

Apesar de ter mais opções agora, Marco Silva mudou apenas o meio-campo, com Barrenechea e Barreiro nos lugares de Manu Silva e Miguel Figueiredo, enquanto o St. Gallen surgiu na Luz com Watkowiak na baliza, devido à lesão do titular Ati-Zigi.

As 'águias' sustiveram algum atrevimento inicial dos suíços e foram rápidas a meter a eliminatória empatada, com Pavlidis a finalizar apenas com Watkowiak à frente, após passe de Rafa, desmarcado graças a um lançamento de linha lateral de Bah.

Em vantagem no jogo, mas ainda não na eliminatória, a partir dos 11 minutos, os lisboetas ainda receberam alguns pequenos sustos, todos de Aliou Baldé, sempre um perigo à solta junto da área e perto do golo aos 13, 17 e 40, quaando atirou ao poste.

O lesionado Tom Gaal foi rendido por Joel Ruiz, aos 33, numa altura em que o duelo era longe das balizas, mas o Benfica ainda chegou ao intervalo com muitos lances de perigo falhados, seja por grandes defesas, cortes 'valiosos' ou falta de pontaria.

Um bom corte negou o golo a Pavlidis, aos 36, uma enorme defesa de Watkowiak impediu o golo de cabeça de António Silva, aos 37, ao passo que Barreiro, aos 43, e Rafa, aos 45+2, falharam a baliza por poucos centímetros, mantendo incertezas.

No entanto, a segunda parte foi completamente diferente, com um duelo não tão atabalhoado e um Benfica determinado em resolver rapidamente a eliminatória a seu favor, o que aconteceu logo a partir dos 55 minutos, novamente por Pavlidis.

Barreiro já tinha ficado perto, mas no minuto seguinte uma bela combinação entre Kaminski e Pavlidis deixou o grego na cara do golo, com sucesso, tornando a tarefa do Benfica finalmente mais facilitada, sobretudo com a expulsão de Stanic, aos 57.

O defesa croata, já amarelado, travou um contra-ataque em falta e o Benfica ficou com tudo à sua mercê, sentenciando a passagem aos 65, com Bah a aproveitar os ressaltos para assistir Pavlidis rumo ao 'hat-trick', validado através do videoárbitro.

Marco Silva aproveitou para dar minutos a Durán e aos internacionais -- à exceção de Aursnes, ausente devido a sobrecarga muscular, e Tomás Araújo -, com Ríos a ser abalroado dentro de área, originando o 'poker' de Pavlidis, aos 74, de penálti.

Com 4-0 e a passagem sentenciada, houve ainda tempo para a estreia de Lenglet a marcar com a camisola 'encarnada', aos 82, com uma finalização peculiar em resposta ao cruzamento atrasado de Lukebakio, que entrou muito bem na partida.

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Benfica mostra as cartas do baralho e faz 'poker' com Pavlidis