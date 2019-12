Benfica cede empate no frio da Covilhã em jogo da Taça da Liga

Municipal José dos

O Benfica empatou esta terça-feira com o Sporting da Covilhã a um golo em jogo da 2ª jornada da Taça da Liga.Num onze com várias mudanças, Bruno Lage optou por estrear Zivkovic e recorrer aos jovens Nuno Tavares e Tomás Tavares, além de Florentino Luís, Gedson Fernandes, Jota e Zlobin na baliza para o jogo realizado no EstádioSantos Pinto, na Covilhã.Depois de uma primeira parte com poucas oportunidades, o segundo tempo abriu com uma surpresa: um contra-ataque rápido do Sporting da Covilhã viu os "leões da serra" abrirem o marcador através de Bonani, aos 46 minutos.A resposta das "águias", que lançaram Vinícius ao intervalo e Taarabt e Pizzi à hora de jogo, chegou aos 83, por intermédio de Jota, no ressalto de um pontapé de canto.Com o empate, Benfica e Sporting da Covilhã têm agora 2 pontos à partida para a última jornada do Grupo B - faltando ainda cumprir o outro jogo da jornada, entre Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, esta quarta-feira.Na última jornada do grupo, Benfica irá a Setúbal defrontar o Vitória e o Covilhã terá pela frente uma deslocação a Guimarães.