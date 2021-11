Belenenses SAD pede repetição do jogo com o Benfica

A Belenenses SAD pediu esta segunda-feira a repetição do encontro de sábado frente ao Benfica, referente à 12.ª jornada da Primeira Liga, interrompido aos 48 minutos, considerando que a Liga Portugal não pode homologar o resultado de 70 em que terminou a partida "por inferioridade numérica" dos jogadores do Belenenses, após um surto de covid-19 no plantel.







Esta segunda-feira foi anunciado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge que, nas análises a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, foram identificados 13 casos da Ómicron, a nova variante de preocupação do coronavírus, em que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul.

Citando o "Regulamento das Competições", aponta que o árbitro deu "(…) o jogo por terminado por inferioridade numérica da equipa visitada, no decorrer do minuto 3 do 2º tempo, (…)" e que, segundo o artigo nº. 45, "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos", considerando que "os regulamentos não preveem expressamente o caso de um jogo ser dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, ou seja, não preveem o que deve acontecer nesse caso".Assim, a Belenenses SAD pede à Liga Portugal que não certifique o resultado de 7-0 registado no final da primeira parte da partida, em que o clube jogou apenas com nove jogadores, "devendo designar novo jogo" e "ficando a Belenenses SAD disponível para acertar a data do novo jogo nos termos dos regulamentos e dos calendários de ambas as equipas".No domingo, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que vai avançar com uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina da Federação (FPF), para apurar eventuais responsabilidades face à situação. Depois de terem entrado com apenas nove jogadores para o início da partida da 12.ª jornada, os "azuis" recomeçaram com apenas sete após o intervalo, com a lesão de um elemento a obrigar ao fim do encontro.Mais tarde, a Direção-Geral da Saúde veio demarcar-se do caso,