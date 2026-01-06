Avião, helicóptero e carro do Batman: Neymar investiu mais de 50 milhões de euros em frota de luxo

Neymar é indiscutivelmente um dos maiores talentos do futebol mundial neste século, mas o seu nome ficará também sempre associado a uma boa dose de extravagância. Esta terça-feira, o craque do Santos recorreu às redes sociais para mostrar aos seus fãs parte da sua frota particular e esta é verdadeiramente espantosa.



A frota de luxo de Neymar

Na sua mansão em Mangaratiba, no interior do estado do Rio de Janeiro, o avançado brasileiro exibiu três veículos que impressionam pela excentricidade... e pelo valor monetário. O primeiro, e mais curioso, é uma réplica do carro do Batman, usado pelo super-herói da DC Comics no filme "Cavaleiro das Trevas" (2008). O modelo tem 500 cavalos de potência e custou quase 1,3 milhões de euros.

Para além desta réplica, o camisola 10 do Peixe mostra também o seu jato particular - Dassault Falcon 900LX, com as suas iniciais inscritas. O avião conta com três motores e tem uma autonomia de 9 mil quilómetros. Com capacidade para 14 passageiros e com várias divisões (sala, quartos e áreas de refeição), tem um valor de mercado a rondar os 40 milhões de euros.

Para completar o trio, vê-se ainda na imagem o já famoso helicóptero de Neymar - um Airbus H145 -, que lhe custou cerca de 8 milhões de reais.

Tudo somado, o jogador terá investido cerca de 50 milhões de euros, apenas nestes três veículos. Só nos resta imaginar o que mais fará parte da sua coleção.