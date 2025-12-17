Sábado – Pense por si

Avançado inglês morre aos 21 anos em acidente de carro

Record 15:22
Ethan McLeod estava a regressar a casa depois de um jogo do Macclesfield, clube onde atuava

Ethan McLeod, avançado do Macclesfield, morreu na noite desta terça-feira, aos 21 anos, na sequência de num acidente de carro.

De acordo com a imprensa inglesa, o futebolista estava a regressar a casa após o jogo da sua equipa a contar para a National League North, no qual foi suplente, quando o seu Mercedes colidiu contra uma barreira.

Através de um comunicado, o clube lamentou a morte do jogador: "A notícia da morte de Ethan devastou todo o nosso clube e não há palavras que possam expressar a imensa tristeza e perda que sentimos agora. As profundas cicatrizes causadas pela morte de Ethan nunca irão sarar, mas uma coisa é certa: o legado vibrante de Ethan nunca desaparecerá, não importa quanto tempo passe no futuro. O Ethan viverá para sempre nos nossos corações e, independentemente do que o futuro nos reserva, o seu sorriso único que nos encantava a todos nunca será esquecido".

Ethan McLeod também jogou na formação do Wolverhampton. Esta temporada, ao serviço do Macclesfield, somava 2 golos em 5 jogos.

Investigação
