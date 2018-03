"Minhotos" prometeram liquidar 69,7 mil esta segunda-feira. Valores dizem respeito à transferência de Rodrigo Battaglia.

Dias antes do jogo entre Sporting de Braga e Sporting, as duas equipas têm estado envoltas numa polémica devido a alegadas dívidas das duas partes. O jornal Record teve acesso às facturas emitidas pelo clube de Alvalade a 11 de Janeiro, sendo que, desta forma, se confirma a versão adiantada pelo Sporting de Braga.



Os "minhotos" garantem que os valores referentes a Rui Fonte e Pedro Santos, que envolve ainda a transferência de Rodrigo Battaglia para os "leões", estão por saldar. Em causa está uma dívida do Sporting, de 15 de Fevereiro, de um milhão de euros. Segundo o Record, até ontem o clube dirigido por Bruno de Carvalho ainda não tinha pago a dívida porque estão a aguardar pelas contribuições de solidariedade a que têm direito com a venda do avançado para o Fulham e de Pedro Santos para o Columbus Crew, dos EUA.