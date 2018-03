Director de comunicação do Sporting reagiu nas redes sociais a alguns dos temas "mais quentes" da actualidade fora dos campos.

O director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, reagiu a alguns dos temas mais controversos fora das quatro linhas, numa longa publicação na rede social Facebook onde falou falou sobre Benfica, Sporting de Braga e uma entrevista do presidente da NOS, Miguel Almeida.



"O benfica [sic] comunica que vai analisar os posts do Presidente do Sporting Clube de Portugal para ver como vai actuar o seu gabinete das queixinhas ou do lápis vermelho. Mas não é ao Ministério Público que compete analisar tudo? Ou será que já é o benfica, directamente, que decide e despacha sem "intermediários"?"questionou no seu post o dirigente "leonino", acrescentando nova tirada contra os "encarnados": "Esperemos que não haja neste enredo quem ache que voltámos aos tempos da lei seca."



Nuno Saraiva falou também sobre o "braço de ferro" com o Sp. Braga, devido a uma dívida de um milão de euros relativos à transferência de Battaglia dos arsenalistas para os "leões". O director de comunicação do Sporting não negou a existência da dívida, mas lembrou ao clube de Braga que este também está em incomprimento. Uma polémica que também envolve a transferência de Rui Fonte (formado no Sporting) do Sp. Braga para o Fullham, de Inglaterra.



"O Braga divulgou aos jornais como vai pagar a sua dívida ao Sporting CP. Mas essas condições de pagamento foram acordadas com os diretores dos jornais ou bastou fazê-lo com os jornalistas?", começou por dizer, para depois atacar: "E, já agora, a dívida do Braga remonta a julho de 2017, data da transferência dos jogadores. A do Sporting, que nós não negamos, venceu a 15 de fevereiro de 2018. Dois dias depois já o Braga tinha plantado na imprensa que o Sporting CP estava em incumprimento. Mas sobre as suas dívidas, calou-se muito caladinho - quem sabe, a ver se escapava -, e fomos nós que tivemos que andar a perguntar à MLS [transferência de Pedro Santos] e ao Fulham [transferência de Rui Fonte] quais os montantes em causa para reclamarmos, junto do Braga, aquilo que nos é devido."



O presidente da NOS - uma das principais patrocinadoras da I Liga - também não ficou sem resposta. Em entrevista ao Expresso, Miguel Almeida dizem que as polémicas do futebol não são "motivo de regozijo" para a empresa.



"Uma pequena sugestão para a NOS: reúna com a RTP, SIC, TVI, CM TV, e verifique como pode fazer o balanço entre audiências vs terrorismo comunicacional. Aliás, esta proposta de encontro e compromisso ao mais alto nível entre operadores, OCS e demais agentes, foi feita pelo Presidente do Sporting CP, a 2 de maio de 2017, em carta dirigida aos Presidentes da Liga e da FPF. Ou seja, há quase um ano! E o que se lamenta é que, de então para cá, nada tenha sido feita para travar a evidente degradação do futebol português promovida através destes programas", escreveu Nuno Saraiva. De acordo com o dirigente, "os Clubes, designadamente o Sporting CP, só sentem necessidade de adoptar uma postura comunicacional agressiva porque, como é evidente, têm que se defender e desmontar o terrorismo cartilhado e calunioso que, constantemente, polui o espaço mediático".

"Agora, não podemos é ser hipócritas e querer lucrar de todos os lados", acrescentou, rematando: "Se um Clube cometeu actos que podem corresponder a corrupção e tráfico de influências, deixe-se as autoridades investigar, mas que os distribuidores exijam dos canais televisivos, informação e não terrorismo."