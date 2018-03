Presidente do Sporting de Braga disse que ainda não tinha a confirmação do pagamento mas afirmou estar convicto que o Sporting iria honrar os seus compromissos por ser um "clube de bem"

O Sporting já efectuou o pagamento ao Sporting de Braga no valor de 707 mil euros. De acordo com a notícia avançada pelo Record, desta forma os "leões" deduziram o valor da dívida à LACO (empresa que detinha 20% do passe de Battaglia à data da transferência), o respeitante aos bilhetes e o mecanismo de solidariedade por Rui Fonte e Pedro Santos.



Em declarações ao jornal desportivo, António Salvador, presidente do SC Braga, disse que ainda não tinha a confirmação do pagamento mas afirmou estar convicto que o Sporting iria honrar os seus compromissos por ser um "clube de bem".