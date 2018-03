Vítima conta o pesadelo de violência doméstica vivido com jogador da I Liga francesa

Ex-mulher de jogador do campeonato francês fez relato aterrador sobre a relação ao jornal L'Équipe. "Não eram pequenas bofetadas, mas murros na barriga, na cara, em toda a parte", confessou.

As declarações são duras, tão duras como o relato de uma história de violência doméstica que está a chocar França. Esta segunda-feira, o diário desportivo L'Équipe divulgou um trabalho com a ex-mulher de um jogador que actua na primeira liga francesa. Miriam é o nome fictício da jovem, que preferiu por manter a sua identidade e a do agressor incógnitas.

"Depois de começarmos a viver juntos, vi que não era muito estável, mas sim muito violento. Então começou a bater-me. Comigo era muito ciumento. Não eram pequenas bofetadas, mas murros no estômago, no rosto, em toda a parte", revelou, garantindo que ao início o jogador lhe parecia "encantador".

O casal conheceu-se num país africano, onde o atleta se deslocou ao serviço da selecção, e há quatro anos começaram a viver juntos em França. "Quando começámos a viver juntos percebi que não era estável, era violento, procurava sempre um pretexto para me bater", confessou, explicando que chegou a ter que ser assistida num hospital devido à violência das agressões.

"Numa ocasião desmaiei. Quando recuperei não conseguia respirar. No hospital Salpêtrière, o enfermeiro percebeu tudo o que se passava. Tinha muitas marcas em todo o corpo", disse, explicando que a polícia foi muitas vezes a sua casa chamada pelos vizinhos. "Estava totalmente dependente dele financeiramente, porque ele não me deixava trabalhar. Era paranóico, não me deixa ter amigos. Achava que eles me queriam apresentar outros homens. Recebia muitas prendas, mas ninguém é feliz assim porque estás isolada, presa", sublinhou.

De acordo com Miriam, o namorado era "tão violento" que as agressões durante a gravidez quando a fizeram perder a criança: "Começou a bater-me e eu gritei que ia matar o menino, ao que me respondeu: 'não me importo, não é meu filho."

"Neste momento tenho medo por mim e pelo meu filho, porque ele é realmente um indivíduo perigoso", acrescentou Miriam, que terá decidido falar por ter sabido que actual companheira do atleta também é vítima de agressões. "Fiquei a saber que ele também agrediu a nova companheira, inclusive durante a gravidez. Cada vez que ele lhe batia, ela ia para casa do pai dele, com quem mantenho contacto. Temo que algum dia possa matar alguém", confessou.