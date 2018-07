Amigável entre Cova da Piedade e Mafra termina com agressões

Dois focos de conflito e troca de agressões entre jogadores de ambos os clubes levou ao final antecipado do jogo particular de pré-temporada.

No Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, um primeiro desentendimento envolveu o avançado piedense Hugo Firmino e o defesa central mafrense Paulo Monteiro. Ambos os jogadores acabaram por ser retirados do relvado pelos respectivos treinadores - Eurico Gomes e Filipe Martins.



O segundo conflito alastrou-se a praticamente todos os jogadores, com diversas agressões e muita tensão, facto que implicou o final antecipado da partida realizada este sábado.



O Mafra foi a equipa mais assertiva durante os primeiros 45 minutos, com o avançado Bruninho a falhar o golo na 'cara' de José Moreira aos 28 minutos. O novo guarda-redes do Cova da Piedade saiu muito bem da baliza e evitou o golo mafrense.



Na segunda parte o Cova da Piedade foi a melhor equipa sobre o relvado do Estádio José Martins Vieira. Miguel Rosa, Dieguinho e Yero desperdiçaram boas oportunidades de inaugurarem a contagem.



Nos anteriores jogos de controlo, o Cova da Piedade registou duas derrotas. Perdeu por 2-0 na deslocação ao reduto do Estoril-Praia e cedeu por 3-1 perante a selecção nacional de sub-19 em embate realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O primeiro embate oficial do Cova da Piedade está agendado para o dia 21 deste mês, data em que o conjunto de Almada defronta o Varzim em compromisso da primeira eliminatória da Taça da Liga.

