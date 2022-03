João Lagos trouxe Björn Borg a Portugal há 40 anos – e “o ténis nunca mais foi o mesmo”

Sentado, de forma descontraída, à mesa do restaurante do Clube de Ténis do Estoril, João Lagos, de 77 anos, começa a contar a aventura que, segundo ele, mudou a história do ténis em Portugal. "Nunca mais foi a mesma coisa. Era visto como uma coisa de elites, nunca vinha nas notícias, mas a partir daí isso mudou."